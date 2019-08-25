На Алтае инсценировали битву за Днепр
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В России прошел военно-исторический фестиваль "Днепровский рубеж". Об этом УНН передает со ссылкой на местное издание Алтайпрес.
На фестивале воспроизводили события 1943 года, а именно битву за Днепр. Инсценировка одного из самых жестких сражений проводили с использованием пиротехники и музыки. Всего в спектакле приняли участие 130 участников, из которых лишь 30 были со стороны "гитлеровской Германии".
По сценарию, немецкие захватчики зашли в небольшой украинский хутор и, вместе с партизанами, подожгли его. Тогда появились красноармейцы и произошел бой. Во время реконструкции использовали макеты противотанковых пушек 53-К и ЗИС-2.
Также гостям фестиваля показали, как казнили предателя. Это все дополнялось выставкой старинной техники, где можно было увидеть БТР, Т-34, грузовики ЗИС-5 и "Студебекер", а также ГАЗ-67.
В реальной битве 1943 приняли участие 4 миллиона человек, а фронт растянулся на 750 километров. После 4 месяцев операции Левобережная Украина была освобождена.