На Алтаї інсценували битву за Дніпро
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. В Росії пройшов військово-історичний фестиваль “Дніпровський рубіж”. Про це передає УНН з посиланням на місцеве видання Алтайпрес.
На фестивалі відтворювали події 1943 року, а саме битву за Дніпро. Інсценування однієї з найжорсткіших битв проводили з використанням піротехніки і музики. Всього у виставі взяло участь 130 учасників, з яких лише 30 були з боку "Гітлерівської Німеччини".
За сценарієм, німецькі загарбники зайшли в невеликий український хутір і, разом з партизанами, підпалили його. Тоді з’явились червоноармійці і відбувся бій. Під час реконструкції використовували макети протитанкових пушок 53-К та ЗИС-2.
Також гостям фестивалю показали, як страчували зрадника. Це все доповнювалось виставкою старовинної техніки, де можна було побачити БТР-и, Т-34, вантажівки ЗІС-5 та “Студебекер”, а також ГАЗ-67.
В реальній битві 1943 року взяли участь 4 мільйони осіб, а фронт розтягнувся на 750 кілометрів. Після 4 місяців операції Лівобережна Україна була звільнена.