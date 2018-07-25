На Аллее славы в Голливуде разрушили звезду Трампа

Согласно сообщению, злоумышленник пришел с киркой на Аллею и разрушил звезду. Впоследствии мужчина сам вызвал полицию и скрылся места происшествия. Однако позже он сдался полиции. Скорее а все, ему будет предъявлено обвинение в вандализме.

Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщал, что во время встречи президента США Дональд Трампа и российского лидера Владимира Путина в Хельсинки не было сделано шагов к признанию аннексии Крыма или поддержки референдума в Донбассе.

Вместе с тем, помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью российскому изданию “Известия” заявил, что вопрос референдума в Донбассе действительно обсуждался на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.