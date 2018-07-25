На Алеї слави у Голівуді зруйнували зірку Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. На Алеї слави в Голівуді зруйнували зірку президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.
Згідно з повідомленням, зловмисник прийшов з киркою на Алею та зруйнував зірку. Згодом чоловік сам викликав поліцію та втік місця події. Однак пізніше він здався поліції. Скоріше а все, йому буде пред’явлено звинувачення у вандалізмі.
Нагадаємо, спецпредставник США по Україні Курт Волкер повідомляв, що під час зустрічі президента США Дональд Трампа та російського лідера Володимира Путіна у Гельсінкі не було зроблено кроків до визнання анексії Криму чи підтримки референдуму на Донбасі.
Разом з тим, помічник президента РФ Юрій Ушаков в інтерв’ю російському виданню “Известия” заявляв, що питання референдуму на Донбасі справді обговорювалося на зустрічі президента РФ Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом в Гельсінкі.