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На Алеї слави у Голівуді зруйнували зірку Трампа

На Алеї слави у Голівуді зруйнували зірку Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. На Алеї слави в Голівуді зруйнували зірку президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

Згідно з повідомленням, зловмисник прийшов з киркою на Алею та зруйнував зірку. Згодом чоловік сам викликав поліцію та втік місця події. Однак пізніше він здався поліції. Скоріше а все, йому буде пред’явлено звинувачення у вандалізмі.

Нагадаємо, спецпредставник США по Україні Курт Волкер повідомляв, що під час зустрічі президента США Дональд Трампа та російського лідера Володимира Путіна у Гельсінкі не було зроблено кроків до визнання анексії Криму чи підтримки референдуму на Донбасі.

Разом з тим, помічник президента РФ Юрій Ушаков в інтерв’ю російському виданню “Известия” заявляв, що питання референдуму на Донбасі справді обговорювалося на зустрічі президента РФ Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом в Гельсінкі.

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