На акциях протеста в Казахстане задержали несколько десятков участников

По данным издания, сотни протестующих в Нур-Султане и Алматы собрались на несанкционированный митинг под лозунгами "Нур-Султан – не моя столица, Токаев – не мой президент, Дарига – не мой спикер сената". Они призвали объявить бойкот назначенным на 9 июня досрочным президентским выборам – первым после отставки Нурсултана Назарбаева, бессменно возглавлявшего Казахстан почти три десятилетия.

В Нур-Султане митингующие выкрикивали слова с баннеров, за который 21 апреля в Алматы были арестованы на 15 суток двое активистов, Асия Тулесова и Бейбарыс Толымбеков, развернувшие ткань с надписью "От правды не убежишь!" на марафоне.Идущих вдоль улицы сопровождали автобусы с полицейскими. В течение всего времени акции собравшихся снимали на видео люди в штатском, на столичной акции на камеру журналиста попал неопознанный дрон.

Сотрудники прокуратуры и акимата после 14 часов повторно обратились к участникам акции с просьбой разойтись, назвав митинг несанкционированным. К месту прибыли бойцы спецподразделения полиции с резиновыми дубинками. Журналисты Азаттыка видели, как сотрудники спецподразделения в масках ударили нескольких человек резиновыми дубинками. Некоторых участников задержали.

Оставшиеся на месте протестующие потребовали освободить задержанных, которых заблокировали в автобусе. Начальство полиции отдало приказ отпустить задержанных при условии, что все разойдутся. После этого двери автобуса открыли, свыше десятка человек покинули транспортное средство. Некоторые из освобожденных заявили, что при задержании полицейские били их резиновыми дубинками.

Напомним, в Париже, столице Франции, произошли столкновения между полицией и участниками первомайского митинга.