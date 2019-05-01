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У Парижі сталися сутички поліції з мітингувальниками

У Парижі сталися сутички поліції з мітингувальниками

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. У Парижі, столиці Франції, відбулися зіткнення між поліцією і учасниками першотравневого мітингу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.

Французька поліція зіткнулася з демонстрантами, які кидали каміння, коли десятки тисяч людей почали марширувати на першотравневому мітингу.

Поліція неодноразово використовувала сльозогінний газ, щоб спробувати контролювати натовп, що збирається біля паризького вокзалу Монпарнас для головного протесту.

Точна кількість поранених невідома. По крйній мірі, двоє чоловіків з пораненнями в голову, яким допомогли покинути місце події медпрацівники.

Паризька поліція повідомила, що 55 осіб були заарештовані в районі Монпарнас із загального числа понад 200 арештів в перший день травня. Співробітники також провели понад 12 500 "профілактичних обшуків" сумок.

Генеральний секретар однієї з найбільших профспілок Франції Філіп Мартінес, CGT, тимчасово покинув марш з міркувань безпеки під час бійки між деякими протестувальниками і поліцією.

Зрештою, переважна більшість мирних демонстрантів почали марширувати по вулицях Парижа. Вони прямували до площі Італії на півдні Парижа.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон з огляду на можливі заворушення під час масових акцій 1 травня в країні вимагає від правоохоронних органів країни рішучих дій проти хуліганів. Макрон вважає, що потрібно жорстко протистояти тим, чиєю метою є провокування насильства і хаосу, повідомила у вівторок, 30 квітня, після засідання французького уряду спікер Макрона Сібетя Ндіайе.

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