В Париже произошли столкновения полиции с митингующими
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Париже, столице Франции, произошли столкновения между полицией и участниками первомайского митинга. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.
Французская полиция столкнулась с демонстрантами, которые бросали камни, когда десятки тысяч людей начали маршировать на первомайском митинге.
Полиция неоднократно использовала слезоточивый газ, чтобы попытаться контролировать толпу, собирающуюся возле парижского вокзала Монпарнас для главного протеста.
Точное количество раненых неизвестно. По крайней мере, двое мужчин с ранениями в голову, которым помогли покинуть место происшествия медработники.
Парижская полиция сообщила, что 55 человек были арестованы в районе Монпарнас из общего числа более 200 арестов в первый день мая. Сотрудники также провели более 12 500 “профилактических обысков” сумок.
Генеральный секретарь одного из крупнейших профсоюзов Франции Филипп Мартинес, CGT, временно покинул марш по соображениям безопасности во время драки между некоторыми протестующими и полицией.
В конце концов, подавляющее большинство мирных демонстрантов начали маршировать по улицам Парижа. Они направлялись к площади Италии на юге Парижа.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон учитывая возможные беспорядки во время массовых акций 1 мая в стране требует от правоохранительных органов страны решительных действий против хулиганов. Макрон считает, что нужно жестко противостоять тем, чьей целью является провоцирование насилия и хаоса, сообщила во вторник, 30 апреля, после заседания французского правительства спикер Макрона Сибетя Ндиайе.