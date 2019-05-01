На акціях протесту в Казахстані затримали кілька десятків учасників

За даними видання, сотні протестуючих в Нур-Султані і Алмати зібралися на несанкціонований мітинг під гаслами "Нур-Султан - не моя столиця, Токаєв - не мій президент, Даріга - не мій спікер сенату". Вони закликали оголосити бойкот призначеним на 9 червня достроковим президентським виборам - першим після відставки Нурсултана Назарбаєва, який беззмінно очолював Казахстан майже три десятиліття.

У Нур-Султані мітингувальники вигукували слова з банерів, за який 21 квітня в Алмати були заарештовані на 15 діб двоє активістів, Асія Тулесова і Бейбарис Толимбеков, які розгорнули тканину з написом "Від правди не втечеш!" на марафоні. ті, хто йшов уздовж вулиці супроводжували автобуси з поліцейськими. Протягом всього часу акції присутніх знімали на відео люди в штатському, на столичній акції на камеру журналіста потрапив непізнаний дрон.

Співробітники прокуратури і акімату після 14 годин повторно звернулися до учасників акції з проханням розійтися, назвавши мітинг несанкціонованим. До місця прибули бійці спецпідрозділу поліції з гумовими кийками. Журналісти Азаттик бачили, як співробітники спецпідрозділу в масках ударили кількох людей гумовими кийками. Деяких учасників затримали.

Решта на місці протестувальники вимагали звільнити затриманих, яких заблокували в автобусі. Начальство поліції наказало відпустити затриманих за умови, що всі розійдуться. Після цього двері автобуса відкрили, понад десятка чоловік покинули транспортний засіб. Деякі зі звільнених заявили, що під час затримання поліцейські били їх гумовими кийками.

Нагадаємо, в Парижі, столиці Франції, відбулися зіткнення між поліцією і учасниками першотравневого мітингу.