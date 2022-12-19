На аэродроме в подмосковье пьяная ссора военных закончилась смертью лейтенанта
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. На аэродроме в подмосковье капитан застрелил лейтенанта после совместного употребления спиртного. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Телеграм-канал ASTRA.
В подмосковье капитан и лейтенант выпивали прямо на военном аэродроме, поссорились и один застрелил второго.
По данным ASTRA, убийство произошло на территории военного аэродрома «Клин-5» (в/ч 04775) 18 декабря в районе 5 часов утра.
«По подозрению в убийстве 23-летнего лейтенанта задержали бортового техника вертолета капитана Дениса Гордеева. Его подозревают в том, что во время совместного распития напитков с лейтенантом он одним выстрелом в голову убил его из своего табельного пистолета», - сообщает канал.
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