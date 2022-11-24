“Либо без руки, без ноги, либо “200-м”: россиянин на Донбассе жалуется матери на условия и хочет домой – перехват разговора

Цитата

“Да как тут... ж*па, мам! Я на самом “передке”, *баный в р*т… Хохлы с трех сторон, бл***. Они вон, в следующей лесополосе. Минометы по нам, танки работают, бл***”, – жалуется россиянин.

Детали

Отвечая на вопросы матери – почему он поехал на Донецкое направление – оккупант ответил:

“Приказали, **ный в р*т! Куда я поперся? На нас пальцем выборочно показали и отправили сюда. Я не знаю, мы вчера от танка бегали – п***да, на**й, – он с тепловизором, я его в рот *бал, бл*. Кромсает все, нах**”, – продолжает жаловаться русский.

По его словам, чтобы выйти в отпуск, нужно находиться в зоне боевых действий в Украине 8 месяцев. А заключенный контракт – “это все х**ня”.

“По контракту – это все х**ня. Тут сказали: либо без руки, без ноги, либо “200-м”. Такая х**ня… Сейчас пацаны сказали, что возможно через 20 минут наступление хохлов – по “радейке” услышали”, – говорит оккупант.

Мать военнослужащего отчаянно предлагает забрать его с зоны боевых действий, но ее сын отвечает, что это невозможно – у него даже не стоит печать, где именно он находится.

“Да как ты меня заберешь? Мы тут с лужи пьем, бл**ть. У нас все мокрое… У нас все протекает… Я три дня, бл***, от танка бегаю…. Я тут быть не хочу, я бл**ть, не воин. Меня даже не обучали, от танков бегать… Тут польские минометы, их вообще не слышно… но они разрывают, нах*й. У меня даже нет печати, где я сейчас нахожусь. Прикомандировали к какой-то пехоте, бл***. Я в Кременной – это Донецкая область. Тут нет ни “ахмадовцев”, ни “вагнеровцев” – только мы, нах*й. Пошел к наступлению готовиться, броню надевать, и все такое”, – сказал россиянин.

Дополнение

ГУР обнародовало перехват разговора оккупанта с другом, где первый рассказал об особенностях прохождения службы мобилизованных в подразделениях с рф на передовых позициях, которых обманом привлекают к пехотным подразделениям.