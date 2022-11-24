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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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"Або без руки, без ноги, або "200-м": росіянин на Донбасі скаржиться матері на умови і хоче додому - перехоплення розмови

"Або без руки, без ноги, або "200-м": росіянин на Донбасі скаржиться матері на умови і хоче додому - перехоплення розмови

Київ • УНН

 • 1106868 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Військовослужбовець російської армії, який знаходиться у Кремінній на Донецькому напрямку, скаржиться по телефону матері на умови, в яких воює він та його “побратими”, а також каже, що хоче швидше додому. Перехоплення розмови оприлюднило Головне управління розвідки, пише УНН.

Цитата

“Та як тут... ж*па, мам! Я на самому "передку“, *баний в р*т… Хохли з трьох сторін, бл***. Вони он, в наступній лісосмузі. Міномети по нам, танки працюють, бл***”, – скаржиться росіянин.

Деталі

Відповідаючи на питання матері – чому він поїхав на Донецький напрямок – окупант відповів:

“Наказали, **ний в р * т! Куди я поперся? На нас пальцем вибірково показали та відправили сюди. Я не знаю, ми вчора від танка бігали – п***да, на**й, – він із тепловізором, я його в рот *бал, бл*. Кромсає все, нах**”, – продовжує скаржитися росіянин.

За його словами, щоб вийти у відпустку, потрібно перебувати у зоні бойових дій в Україні 8 місяців. А укладений контракт – “це все х**ня”.

“За контрактом – це все х**ня. Тут сказали: або без руки, без ноги, або “200-м”. Така х**ня… Зараз пацани сказали, що можливо через 20 хвилин наступ хохлів – по “радійці” почули”, – каже окупант.

Мати військовослужбовця відчайдушно пропонує забрати його із зони бойових дій, але її син відповідає, що це неможливо – у нього навіть не стоїть печатка, де саме він знаходиться.

“Та як ти мене забереш? Ми тут з калюжі п'ємо, бл**ть. У нас все мокре… У нас все протікає… Я три дні, бл***, від танка бігаю…. Я тут бути не хочу, я бл**ть, не воїн. Мене навіть не навчали, від танків бігати… Тут польські міномети, їх взагалі не чути… але вони розривають, нах*й. У мене навіть немає печатки, де я зараз перебуваю. Відрядили до якоїсь піхоти, бл***. Я в Кремінній – це Донецька область. Тут немає ні “ахмадівців”, ні “вагнерівців” – тільки ми, нах*й. Пішов до наступу готуватися, броню надягати, і таке інше”, – сказав росіянин.

Доповнення

ГУР оприлюднило перехоплення розмови окупанта з другом, де перший розповів про особливості проходження служби мобілізованих у підрозділах з росії на передових позиціях, яких обманом залучають до піхотних підрозділів.

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