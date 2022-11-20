Оккупант рассказал, как его обманом заманили в пехоту – перехват ГУР

Цитата

«Не знаю, хочу перевестись, понял? С одноклассником своим… он в сотке служит. Ну я говорю: “Я уйду в сочи (*абревиатура: самовольно оставил часть), если так будут относиться. 120 метров сидеть от укропов... Раз засунули туда, 2 недели отсидел, потом сделали ротацию… 6 дней посидел в домике, снова засунули… еще ближе, понял? Около 2 недель… дней 13 народ сидел, на фронте… говорит: “кто пойдет на большую землю?”. Я говорю: “ну давай, я схожу”... Взял же же вещмешок и попо*довал. Короче чтоб выйти оттуда и зайти, ты заходишь в окоп, за тобой пулеметчик х**рит, раз! Потом если пулеметчик не достанет, по тебе начинаются польки ложиться, понял? Точно так же и на выход. Еще и по минному полю *уяришь. Пошел же я на ротан, на школу за хавчиком. Слон приходит времени через полтора, говорит: “нас на 9-ю квартиру сейчас бросают… Я сел и а**ел… И он такой: “Я возвращаться не хочу!”... Ну я говорю: “Короче давай отсюда”... Никто мне не звонил.. Когда мы ушли, чё-то там пи*дел, я не знаю… Ну я ему говорю :“Я возвращаться не буду…Пошел ты”... командиру, понял?», – говорится в разговоре.

Напомним

Военнослужащий русской армии по телефону жалуется матери о несуразности командования армии рф. В перехваченном Главным управлением разведки Минобороны Украины разговоре с матерью, больше всего оккупанта возмущает решение командования об оборудовании окопов.