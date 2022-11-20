Окупант розповів, як його обманом заманили до піхоти – перехоплення ГУР

Цитата

«Не знаю, хочу перевестись, понял? С одноклассником своим… он в сотке служит. Ну я говорю: “Я уйду в сочи (*абревіатура: самовольно оставил часть), если так будут относиться. 120 метров сидеть от укропов... Раз засунули туда, 2 недели отсидел, потом сделали ротацию… 6 дней посидел в домике, опять засунули… еще ближе, понял? Около 2 недель… дней 13 народ сидел, на фронте… Говорит: “кто пойдет на большую землю?”. Я говорю: “ну давай, я схожу”... Взял же ж вещмешок и попо*довал. Короче чтоб выйти оттуда и зайти, ты заходишь в окоп, по тебе пулеметчик х**рит, раз! Потом если пулеметчик не достанет, по тебе начинаються польки ложиться, понял? Точно так же и на выход. Еще и по минному полю *уяришь. Пошел ж я на ротан… ой, на школу за хавчиком. Слон приходит часа через полтора, говорит: “нас на 9-ю квартиру сейчас кидают… Я сел и а**ел… И он такой: “Я возвращаться не хочу!”... Ну я говорю: “Короче давай отсюда”... Никто мне не звонил.. Когда мы ушли, шо-то там пи*дел, я не знаю… Ну я ему говорю: “Я возвращаться не буду… Пошел ты”... командиру, понял?», – йдеться в розмові.

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