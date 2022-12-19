На аеродромі у підмосков'ї п'яна сварка військових закінчилася смертю лейтенанта
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. На аеродромі у підмосков'ї капітан застрелив лейтенанта після спільного вживання спиртного. Про це повідомляє УНН з посиланням на Телеграм-канал ASTRA.
У підмосков'ї капітан і лейтенант випивали прямо на військовому аеродромі, посварилися та один застрелив другого.
За даними ASTRA, вбивство сталося на території військового аеродрому «Клін-5» (в/ч 04775) 18 грудня в районі 5 години ранку.
«За підозрою у вбивстві 23-річного лейтенанта затримали бортову техніку вертольота капітана Дениса Гордєєва. Його підозрюють у тому, що під час спільного розпивання напоїв з лейтенантом він одним пострілом у голову вбив його зі свого табельного пістолета, повідомляє канал.
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