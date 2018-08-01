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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 18761 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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На аэродроме под Харьковом парашютистки из 19 стран установили мировой рекорд

На аэродроме под Харьковом парашютистки из 19 стран установили мировой рекорд

Киев  •  УНН

 • 10937 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Мировой рекорд по парашютному спорту среди женщин установили на аэродроме "Коротич" в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского аэроклуба им. В.С. Гризодубовой Общества содействия обороне Украины, передает УНН.

"В свободном падении 57 женщин-скайдайверов собрали большую формацию и дважды ее перестроили, таким образом показав три фигуры", - говорится в сообщении.

Мировой рекорд "57-way - 3 points" установили представители 19 стран.

"Международный проект Women on Wings проходит на аэродроме "Коротич". Спортсменки на высоте более 5 тысяч метров отделились от трех самолетов - на выброс парашютистов работали два Ан-28 и Л-410. За полторы минуты в свободном падении участницы рекорда собрались в заданную фигуру и дважды ее перестроили в воздухе. Скорость летательных аппаратов на выброске достигала около 170 км/ч", - уточнили в пресс-службе.

Международное достижение Women on Wings зарегистрировали на аэродроме "Коротич" судьи FAI (Международная авиационная федерация). Также международная коллегия судей подтвердила установление рекорда мира в категории "Большие формации с перестроением среди женщин".

Напомним, украинка установила юношеский рекорд чемпионатов Европы по легкой атлетике.

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