На аеродромі під Харковом парашутистки з 19 країн встановили світовий рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Світовий рекорд з парашутного спорту серед жінок встановили на аеродромі "Коротич" у Харківській області. Про це повідомили у прес-службі Харківського аероклубу ім. В.С. Гризодубової Товариства сприяння обороні України, передає УНН.
"У вільному падінні 57 жінок-скайдайверів зібрали велику формацію і двічі її перебудували, таким чином показавши три фігури", - йдеться в повідомленні.
Світовий рекорд "57-way - 3 points" встановили представники 19 країн.
"Міжнародний проект Women on Wings проходить на аеродромі "Коротич". Спортсменки на висоті понад 5 тисяч метрів відділилися від трьох літаків - на викидання парашутистів працювали два Ан-28 і Л-410. За півтори хвилини у вільному падінні учасниці рекорду зібралися в задану фігуру, а потім двічі її перебудували в повітрі. Швидкість літальних апаратів на викиданні досягала близько 170 км/год", - уточнили у прес-службі.
Міжнародне досягнення Women on Wings зареєстрували на аеродромі "Коротич" судді FAI (Міжнародна авіаційна федерація). Також міжнародна колегія суддів підтвердила встановлення рекорду світу в категорії "Великі формації з перестроюванням серед жінок".
Нагадаємо, українка встановила юнацький рекорд чемпіонатів Європи з легкої атлетики.