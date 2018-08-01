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На аеродромі під Харковом парашутистки з 19 країн встановили світовий рекорд

На аеродромі під Харковом парашутистки з 19 країн встановили світовий рекорд

Київ • УНН

 • 10937 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Світовий рекорд з парашутного спорту серед жінок встановили на аеродромі "Коротич" у Харківській області. Про це повідомили у прес-службі Харківського аероклубу ім. В.С. Гризодубової Товариства сприяння обороні України, передає УНН.

"У вільному падінні 57 жінок-скайдайверів зібрали велику формацію і двічі її перебудували, таким чином показавши три фігури", - йдеться в повідомленні.

Світовий рекорд "57-way - 3 points" встановили представники 19 країн.

"Міжнародний проект Women on Wings проходить на аеродромі "Коротич". Спортсменки на висоті понад 5 тисяч метрів відділилися від трьох літаків - на викидання парашутистів працювали два Ан-28 і Л-410. За півтори хвилини у вільному падінні учасниці рекорду зібралися в задану фігуру, а потім двічі її перебудували в повітрі. Швидкість літальних апаратів на викиданні досягала близько 170 км/год", - уточнили у прес-службі.

Міжнародне досягнення Women on Wings зареєстрували на аеродромі "Коротич" судді FAI (Міжнародна авіаційна федерація). Також міжнародна колегія суддів підтвердила встановлення рекорду світу в категорії "Великі формації з перестроюванням серед жінок".

Нагадаємо, українка встановила юнацький рекорд чемпіонатів Європи з легкої атлетики.

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