На аэродроме «Энгельс-2» появились защитные барьеры и уменьшилось количество боеспособных самолетов

Детали

Спутниковые снимки Planet Labs за 7 января свидетельствуют об уменьшении количества боеспособных бомбардировщиков на аэродроме стратегической авиации РФ «Энгельс-2» в Саратовской области.

Всего их осталось шесть: четыре Ту-95 и два Ту-160. По сравнению со снимками за 6 декабря 2022 года – таких бортов было около двух десятков.

В частности, стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 Россия активно задействует для запусков ракет по Украине в полномасштабной войне.

По состоянию на 7 января на аэродроме стоит полуразобранный Ту-95, транспортный самолет модели ИЛ-76 или ИЛ-78 и пассажирский самолет Ту-154.

Кроме того, спутник Planet Labs 7 января зафиксировал, что рядом со взлетной полосой в восточной части аэродрома с’появились защитные бар’эры. По словам военных экспертов, они могут служить защитой от обломков от предполагаемых взрывных устройств.

Напомним

26 декабря произошел взрыв на аэродроме "Энгельс-2". Это авиабаза ППС россии.

В Институте изучения войны подчеркивают, что взрывы на аэродроме в русском энгельсе, произошедшие утром 26 декабря, вызвали критику среди военного сообщества.