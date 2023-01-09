На аеродромі «Енгельс-2» з’явились захисні бар’єри та зменшилась кількість боєздатних літаків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. На російському аеродромі «Енгельс-2» з’явились захисні бар’єри та зменшилась кількість боєздатних літаків. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs за 7 січня, які є у розпорядженні проєкту «Схеми».
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Супутникові знімки Planet Labs за 7 січня свідчать про зменшення кількості боєздатних бомбардувальників на аеродромі стратегічної авіації РФ «Енгельс-2» у Саратовській області.
Усього їх залишилось шість: чотири Ту-95 та два Ту-160. У порівнянні зі знімками за 6 грудня 2022 року – таких бортів було близько двох десятків.
Зокрема, стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 росія активно задіює для запусків ракет по Україні в повномасштабній війні.
Станом на 7 січня на аеродромі також стоїть напіврозібраний Ту-95, транспортний літак моделі ІЛ-76 або ІЛ-78 та пасажирський літак Ту-154.
Крім того, супутник Planet Labs 7 січня зафіксував, що поряд зі злітною смугою у східній частині аеродрому з’явились захисні бар’єри. За словами військових експертів, вони можуть слугувати захистом від уламків від ймовірних вибухових пристроїв.
Нагадаємо
26 грудня стався вибух на аеродромі "Енгельс-2". Це авіабаза ПКС росії.
В Інституті вивчення війни наголошують, що вибухи на аеродромі в російському енгельсі, що сталися вранці 26 грудня, викликали критику серед військової спільноти.