На админгранице с Крымом зафиксирована воздушная разведка российскими войсками

"Напряженной сохраняется и обстановка на админгранице с временно оккупированным Крымом. Так, сохраняется высокая активность ведения воздушной разведки подразделениями РФ. В апреле пограничные наряды зафиксировали полеты 12 вертолетов Ми-8 и использования аэростатов в 10-ти случаях. Только вчера, 12 апреля зафиксировано полеты в четырех случаях и на двух направлениях в воздух поднимался аэростат типа "Рысь"", - сказал А.Слободян.

Как сообщал УНН, по данным ГПСУ с начала месяца украинские пограничники зафиксировали в полосе безопасности не менее 16 беспилотников боевиков.