На адмінмежі з Кримом зафіксована повітряна розвідка російськими військами

"Напруженою зберігається і обстановка на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Так, зберігається висока активність ведення повітряної розвідки підрозділами РФ. У квітні прикордонні наряди зафіксували польоти 12 вертольотів Мі-8 та використання аеростатів у 10-ти випадках. Лише вчора, 12 квітня зафіксовано польоти у чотирьох випадках та на двох напрямках у повітря здіймався аеростат типу "Рись"", - сказав О.Слободян.

Як повідомляв УНН, за даними ДПСУ з початку місяця українські прикордонники зафіксували в смузі безпеки щонайменше 16 безпілотників бойовиків.