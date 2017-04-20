На админгранице с Крымом проведут масштабные антитеррористические учения
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 20 апреля. УНН. Завтра, 21 апреля, на админгранице с Крымом СБУ проведет масштабные учения. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе УСБУ в Херсонской области.
В масштабных антитеррористических учениях примут участие сотрудники СБУ и пограничники, несущие службу на админгранице.
Точная локация учений не сообщается.
Жителей приграничных районов области просят сохранять спокойствие в случае, если по населенным пунктам будет передвигаться военная техника.
Напомним, в течение марта-апреля 2017 в Западновоенном округе РФ проведен ряд командно-штабных учений, к которым привлечено к 45 тыс. военнослужащих.