На админгранице с Крымом проведут масштабные антитеррористические учения

В масштабных антитеррористических учениях примут участие сотрудники СБУ и пограничники, несущие службу на админгранице.

Точная локация учений не сообщается.

Жителей приграничных районов области просят сохранять спокойствие в случае, если по населенным пунктам будет передвигаться военная техника.

Напомним, в течение марта-апреля 2017 в Западновоенном округе РФ проведен ряд командно-штабных учений, к которым привлечено к 45 тыс. военнослужащих.