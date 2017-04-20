На адмінмежі з Кримом проведуть масштабні антитерористичні навчання
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 20 квітня. УНН. Завтра, 21 квітня, на адмінмежі з Кримом СБУ проведе масштабні навчання. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі УСБУ в Херсонській області.
В масштабних антитерористичних навчаннях візьмуть участь співробітники СБУ та прикордонники, які несуть службу на адмінмежі.
Точна локація навчань не повідомляється.
Жителів прикордонних районів області просять зберігати спокій у разі, якщо по населених пунктах буде пересуватись військова техніка.
Нагадаємо, упродовж березня-квітня 2017 року в Західновійськовому окрузі РФ проведено низку командно-штабних навчань, до яких залучено до 45 тисяч військовослужбовців.