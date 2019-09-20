На админчерте с Крымом начали строить новые КПВВ

"Вчера правительство на своем заседании поддержало предложение министра инфраструктуры Владислава Криклия и одобрило важное решение о передаче функций заказчика по строительству КПВВ от УГП "Укринтеравтосервис" в Укрзализныци.

И уже сегодня начались работы на объектах для своевременного и качественного выполнения задания Президента Владимира Зеленского, который поручил завершить строительство режимных зон новых КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" до 15 ноября", - написал Гусев.

Он также отметил, что на следующей неделе во время рабочего визита министра инфраструктуры в Херсонскую область среди других важных вопросов приоритетного развития транспортной инфраструктуры региона планируется посетить КПВВ и провести совещание относительно фактических сроков завершения строительства.

Напомним, во время представления председателя Херсонской ОГА на КПВВ "Чонгар" 13 июля Президент Украины Владимир Зеленский установил дедлайн на обустройство КПВВ на админчерте с Крымом до 20 декабря. Завершить первый этап обустройства КПВВ (создание режимных зон) запланировано до 15 ноября.