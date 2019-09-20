На адмінмежі з Кримом почали будувати нові КПВВ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. На адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом розпочалося будівництво нових КПВВ "Чонгар" і "Каланчак". Про це повідомив голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв у Facebook, передає УНН.
"Учора уряд на своєму засіданні підтримав пропозицію міністра інфраструктури Владислава Криклія і схвалив важливе рішення про передачу функцій замовника з будівництва КПВВ від УДП "Укрінтеравтосервіс" до Укрзалізниці.
І вже сьогодні почалися роботи на об’єктах для вчасного та якісного виконання завдання Президента Володимира Зеленського, який доручив завершити будівництво режимних зон нових КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" до 15 листопада", - написав Гусєв.
Він також зазначив, що наступного тижня під час робочого візиту міністра інфраструктури в Херсонську область серед інших важливих питань пріоритетного розвитку транспортної інфраструктури регіону планується відвідати КПВВ та провести нараду щодо фактичних термінів завершення будівництва.
Нагадаємо, під час представлення голови Херсонської ОДА на КПВВ "Чонгар" 13 липня Президент України Володимир Зеленський встановив дедлайн на облаштування КПВВ на адмінмежі з Кримом до 20 грудня. Завершити перший етап облаштування КПВВ (створення режимних зон) заплановано до 15 листопада.