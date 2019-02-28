На 6 лет отправлено за решетку парня, который побил отчима шваброй ради развлечения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Шесть лет за решеткой проведет житель Никополя, который в состоянии алкогольного опьянения ради развлечения вызвал отчиму тяжелые телесные повреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
Никопольский горрайонный суд признал виновным 23-летнего парня, который в июне 2018 вместе с отчимом распивал алкогольные напитки. Когда последний ушел спать, молодой человек ради развлечения взял деревянную швабру и нанес ему тяжкие телесные повреждения. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, травмы оказались не смертельными. Свою вину подсудимый признал полностью. Суд назначил парню наказание в виде 6 лет лишения свободы.
Ранее УНН сообщал, в Киеве до 8 лет лишения свободы приговорена женщина, которая из-за ревности убила знакомую.