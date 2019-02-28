На 6 років відправлено за ґрати хлопця, який побив вітчима шваброю задля розваги

Нікопольський міськрайонний суд визнав винним 23-річного хлопця, який у червні 2018 року разом з вітчимом розпивав алкогольні напої. Коли останній пішов спати, молодик задля розваги взяв дерев’яну швабру та наніс йому тяжкі тілесні ушкодження. Завдяки вчасно наданій медичній допомозі, травми виявилися не смертельними. Свою вину підсудний визнав повністю. Суд призначив хлопцю покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Раніше УНН повідомляв, у Києві до 8 років позбавлення волі засуджено жінку, яка через ревнощі вбила знайому.