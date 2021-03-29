На 29 марта установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Национальный банк Украины на 29 марта 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 551.8469 грн;
Серебро - 22.4830 грн;
Платина - 1 047.2761 грн;
Палладий - 2 373.7325 грн.
По сравнению с 28 марта курс золота и палладия упал, когда серебро и платина - выросли.