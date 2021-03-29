На 29 березня встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:

Золото — 1 551.8469 грн;

Срібло — 22.4830 грн;

Платина — 1 047.2761 грн;

Паладій — 2 373.7325 грн.

У порівнянні з 28 березня курс золота та паладія впав, коли срібло та платина - зросли.