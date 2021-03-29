На 29 березня встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Національний банк України на 29 березня 2021 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:
Золото — 1 551.8469 грн;
Срібло — 22.4830 грн;
Платина — 1 047.2761 грн;
Паладій — 2 373.7325 грн.
У порівнянні з 28 березня курс золота та паладія впав, коли срібло та платина - зросли.