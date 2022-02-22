На 22 февраля установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на утро 22 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:



Золото — 1 737,19 грн;

Серебро — 21,78 грн;

Платина — 991,45 грн;

Палладий — 2 167,25 грн.

В сравнении с 21 февраля курс на все позиции вырос:

Золото — +11,837 грн;

Серебро — +0,046 грн;

Платина — +9,173 грн;

Палладий — +29,077 грн.