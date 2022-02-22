На 22 февраля установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 22 февраля 2022 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро 22 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:
Золото — 1 737,19 грн;
Серебро — 21,78 грн;
Платина — 991,45 грн;
Палладий — 2 167,25 грн.
В сравнении с 21 февраля курс на все позиции вырос:
Золото — +11,837 грн;
Серебро — +0,046 грн;
Платина — +9,173 грн;
Палладий — +29,077 грн.