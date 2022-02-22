На 22 лютого встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Національний банк України на 22 лютого 2022 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок 22 лютого встановив такі ціни на банківські метали за 1 грам:
Золото — 1 737,19 грн;
Срібло — 21,78 грн;
Платина — 991,45 грн;
Паладій — 2 167,25 грн.
У порівнянні з 21 лютого курс на усі позиції виріс:
Золото — +11,837 грн;
Срібло — +0,046 грн;
Платина — +9,173 грн;
Паладій — +29,077 грн.