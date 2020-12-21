На 21 декабря установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото — 1 686.1345 грн;

Серебро — 23.1726 грн;

Платина — 936.0705 грн;

Палладий — 2 096.4040 грн.

По сравнению с 20 декабря цена золота и серебра — выросла, платины и палладия — снизилась.