На 21 декабря установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 21 декабря 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото — 1 686.1345 грн;
Серебро — 23.1726 грн;
Платина — 936.0705 грн;
Палладий — 2 096.4040 грн.
По сравнению с 20 декабря цена золота и серебра — выросла, платины и палладия — снизилась.