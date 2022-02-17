На 17 февраля установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на утро 17 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:

Золото — 1673.7002 грн;

Серебро —21.1410 грн;

Платина —931.7141 грн;

Палладий — 2028.0641 грн.

В сравнении с 16 февраля курс золота, палладия, серебра и платины упал:

Золото — -6,489 грн;

Серебро — -0,048 грн;

Платина — -35,534 грн;

Палладий — -35,534 грн.