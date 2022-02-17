На 17 февраля установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 17 февраля 2022 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро 17 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:
Золото — 1673.7002 грн;
Серебро —21.1410 грн;
Платина —931.7141 грн;
Палладий — 2028.0641 грн.
В сравнении с 16 февраля курс золота, палладия, серебра и платины упал:
Золото — -6,489 грн;
Серебро — -0,048 грн;
Платина — -35,534 грн;
Палладий — -35,534 грн.