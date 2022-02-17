На 17 лютого встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Національний банк України на 17 лютого 2022 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок 17 лютого встановив такі ціни на банківські метали за 1 грам:
Золото — 1 673.7002 грн;
Срібло — 21.1410 грн;
Платина — 931.7141 грн;
Паладій — 2 028.0641 грн.
У порівнянні з 16 лютого курс золота, паладію, срібла та платини впав:
Золото — -6,489 грн;
Срібло — -0,048грн;
Платина — -35,534 грн;
Паладій — -35,534 грн.