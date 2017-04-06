Н.Стерджен убеждена, что Шотландия станет независимой
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Шотландский первый министр Никола Стерджен заявила о своей уверенности в том, что “в течение ее жизни” Шотландия станет независимым государством, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
“Я уверена, что Шотландия станет независимым государством в течение моей жизни и получит свое место в ООН наряду с другими государствами мира”, — сказала Н.Стерджен.
По ее словам, новый референдум о независимости “должен проводиться на той же основе, что и предыдущий”.
Шотландский лидер также отметила, что предлагала официальному Лондону пойти на компромисс, “однако правительство Соединенного Королевства не показало своей готовности идти навстречу”.
При этом Н.Стерджен подчеркнула, что даже в случае отделения от Великобритании Шотландия должна сохранить свободную торговлю с Англией.
“Шотландия и Англия должны всегда свободно торговать друг с другом. Это наша взаимная выгода. Но я хочу этого наряду с торговлей в рамках (европейского — ред.) общего рынка, потому что это очень важно для интересов Шотландии”, – заявила первый министр.
Как сообщал УНН, шотландский парламент поддержал идею проведения нового референдума о независимости в связи с выходом Великобритании из состава Евросоюза.
В то же время британское правительство пока отказывается вести с Шотландией переговоры о референдуме.