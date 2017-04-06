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Н.Стерджен переконана, що Шотландія стане незалежною

Н.Стерджен переконана, що Шотландія стане незалежною

Київ • УНН

 • 9234 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Шотландський перший міністр Нікола Стерджен заявила про свою впевненість у тому, що “протягом її життя” Шотландія стане незалежною державою, передає УНН із посиланням на Associated Press.

“Я впевнена, що Шотландія стане незалежною державою протягом мого життя і отримає своє місце в ООН поряд з іншими державами світу ”, — сказала Н.Стерджен.

За її словами, новий референдум про незалежність “має проводитися на тій же основі, що й попередній”.

Шотландський лідер також зазначила, що пропонувала офіційному Лондону піти на компроміс, “однак уряд Сполученого Королівства не показав своєї готовності йти назустріч”.

При цьому Н.Стерджен підкреслила, що навіть у разі відокремлення від Великої Британії Шотландія повинна зберегти вільну торгівлю з Англією.

“Шотландія і Англія повинні завжди вілі Англіяьно торгувати одна з одною. Це наша взаємна вигода. Але я хочу цього поряд із торгівлею в рамках (європейського — ред.) спільного ринку, тому що це дуже важливо для інтересів Шотландії”, — заявила перший міністр.

Як повідомляв УНН, шотландський парламент підтримав ідею проведення нового референдуму про незалежність у зв’язку з виходом Великої Британії зі складу Євросоюзу.

Водночас британський уряд наразі відмовляється вести з Шотландією переговори щодо референдуму.

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