Н.Савченко опубликует списки военнопленных и пропавших без вести украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко обещает опубликовать списки военнопленных и пропавших без вести украинцев. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Списки военнопленных и пропавших без вести которые я получила по итогам встречи в Минске, а также собранные мной с момента моего увольнения из русского плена я опубликую в ближайшее время", - написала Н.Савченко.
Напомним, Н.Савченко подтвердила встречу в Минске с А.Захарченком и И.Плотницким с участием российской стороны.
СБУ провела допрос Н.Савченко через информацию о встрече с главарями "ДНР / ЛНР".
Как сообщал УНН, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что готов снова встретиться с депутатом Верховной Рады Украины Н.Савченко, если это поможет процессу обмена пленными на Донбассе.