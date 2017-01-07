Н.Савченко опублікує списки військовополонених і зниклих безвісти українців

“Списки військовополонених та зниклих безвісти котрі я отримала за результатами зустрічі в Мінську, а також зібрані мною з моменту мого звільнення з російського полону я оприлюдню найближчим часом,” — написала Н.Савченко.

Нагадаємо, Н.Савченко підтвердила зустріч у Мінську з О.Захарченком і І.Плотницьким за участю російської сторони.

СБУ провела допит Н.Савченко через інформацію про зустріч із ватажками “ДНР/ЛНР”.

Як повідомляв УНН, ватажок “ДНР” Олександр Захарченко заявив, що готовий знову зустрітися з депутатом Верховної Ради України Н.Савченко, якщо це допоможе процесу обміну полоненими в Донбасі.