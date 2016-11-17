Н.Поклонская порадовала Марион Ле Пен бутылку крымского вина
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Депутат Госдумы, экс-"прокурор" Крыма Наталья Поклонская во время встречи с депутатом Национального Собрания Франции от оппозиционной партии "Национальный фронт" Марион Марешаль Ле Пен подарила ей бутылку крымского вина, передает УНН со ссылкой на видеозапись, опубликованную в Twitter Н.Поклонской.
"Позвольте преподнести, может быть не совсем скромно, это - крымское вино", - сказала депутат российской Думы и передала бутылку в руки Ле Пен.
В ответ французский депутат отметила: "С этим я действительно вас не забуду".
После этого Ле Пен передала Н.Поклонской французское шампанское.
"Надеюсь, в скором будущем появится вино, произведенное совместно российскими и французскими виноделами в Крыму", - написала Н.Поклонская.