Н.Поклонська порадувала Марін Ле Пен пляшку кримського вина
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Депутат Держдуми, екс-“прокурор” Криму Наталія Поклонська під час зустрічі з депутатом Національних Зборів Франції від опозиційної партії “Національний фронт” Марін Марешаль Ле Пен подарувала їй пляшку кримського вина, передає УНН із посиланням на відеозапис, опублікований у Twitter Н.Поклонської.
“Дозвольте піднести, може бути не зовсім скромно, це — кримське вино”, — сказала депутат російської Думи і передала пляшку в руки Ле Пен.
У відповідь французький депутат зазначила: “З цим я дійсно вас не забуду”.
Після цього Ле Пен передала Н.Поклонській французьке шампанське.
“Сподіваюся, в недалекому майбутньому з’явиться вино, вироблене спільно російськими і французькими виноробами у Криму”, — написала Н.Поклонська.