МИД призвал Польшу не преследовать главу Украинского общества
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины призвало Варшаву прекратить уголовное преследование главы Украинского общества в Люблине Григория Куприяновича, относительно заявлений которого в Польше начали следствие. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает УНН.
"Во время встречи с послом Польши в Украине Яном Пекло и коллегами обсудили пути решения актуальных вопросов украинско-польских отношений. Призвал прекратить уголовное преследование историка Григория Куприяновича, главы Украинского общества в Люблине", - сообщил украинский дипломат в Twitter.
Как сообщал УНН, окружная прокуратура в городе Замостье Люблинского воеводства Польши начала следствие относительно слов главы Украинского общества Григория Куприяновича об украинцах, убитых в Сагрыни во время акций польского вооруженного подполья в 1944 году.
Еще 10 июля люблинский воевода Пшемыслав Чарнек призвал польскую прокуратуру изучить слова главы Украинского общества в Люблине, которые он сказал в Сагрыни. По мнению Люблинского воеводы, Куприянович своими словами приравнивает события, которые произошли в Сагрыни в 1944 году к событиям на Волыни 1943 года.