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МЗС закликало Польщу не переслідувати голову Українського товариства

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України закликало Варшаву припинити кримінальне переслідування голови Українського товариства в Любліні Григорія Купріяновича, щодо заяв якого у Польщі розпочали слідство. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає УНН.

МЗС закликало Польщу не переслідувати голову Українського товариства

"Під час зустрічі з послом Польщі в Україні Яном Пєкло і колегами обговорили шляхи вирішення актуальних питань українсько-польських відносин. Закликав припинити кримінальне переслідування історика Григорія Купріяновича, голови Українського товариства в Любліні", - повідомив український дипломат у Twitter.

Як повідомляв УНН, окружна прокуратура у місті Замостя Люблінського воєводства Польщі розпочала слідство стосовно слів голови Українського товариства Григорія Купріяновича щодо українців, вбитих у Сагрині під час акцій польського збройного підпілля в 1944 році.

Ще 10 липня люблінський воєвода Пшемислав Чарнек закликав польську прокуратуру вивчити слова голови Українського товариства у Любліні, які він сказав у Сагрині. На думку люблінського воєводи, Купріянович своїми словами прирівнює події, що сталися в Сагрині в 1944 році до подій на Волині 1943 року.

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