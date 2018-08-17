МЗС закликало Польщу не переслідувати голову Українського товариства
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України закликало Варшаву припинити кримінальне переслідування голови Українського товариства в Любліні Григорія Купріяновича, щодо заяв якого у Польщі розпочали слідство. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає УНН.
"Під час зустрічі з послом Польщі в Україні Яном Пєкло і колегами обговорили шляхи вирішення актуальних питань українсько-польських відносин. Закликав припинити кримінальне переслідування історика Григорія Купріяновича, голови Українського товариства в Любліні", - повідомив український дипломат у Twitter.
Як повідомляв УНН, окружна прокуратура у місті Замостя Люблінського воєводства Польщі розпочала слідство стосовно слів голови Українського товариства Григорія Купріяновича щодо українців, вбитих у Сагрині під час акцій польського збройного підпілля в 1944 році.
Ще 10 липня люблінський воєвода Пшемислав Чарнек закликав польську прокуратуру вивчити слова голови Українського товариства у Любліні, які він сказав у Сагрині. На думку люблінського воєводи, Купріянович своїми словами прирівнює події, що сталися в Сагрині в 1944 році до подій на Волині 1943 року.