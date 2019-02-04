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МИД потратит 42 тыс. долларов на мероприятия к году Украины в Австрии

МИД потратит 42 тыс. долларов на мероприятия к году Украины в Австрии

Киев  •  УНН

 • 13916 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В этом году в бюджете внешнеполитического ведомства Украины предусмотрено 42 тысячи долларов на мероприятия по случаю провозглашения года Украины в Австрии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в ответ на запрос корреспондента УНН.

"На 2019 год на нужды Посольства Украины в Республике Австрия для проведения имиджевых мероприятий предусмотрено 42 тысяч долларов США", - отметили в МИД.

На эти средства, как отметили в Министерстве, в рамках года украинской культуры в Австрии Посольство Украины запланировало:

  • вечер, посвященный Вильгельму фон Габсбургу (Василию Вышиваному), 31 января 2019 г.;
  • участие в фотовыставке FotoWien, март 2019 г.,
  • большой концерт украинской музыки в зальцбургскому "Моцартеуме", 23 апреля 2019 г.;
  • концерты групп "Дах Дотерс" и "Даха Браха" в городах Вена, Линц и Инсбрук;
  • Дни украинского кино в Вене (ориентировочно май 2019г.);
  • Vienna Fashion Week, сентябрь 2019 г.;
  • экспонирование стенда Украины на венском книжной ярмарке, ноябрь 2019 г.;
  • литературный фестиваль "Украина" в г. Инсбрук, осень 2019 г.;
  • концерт духовной музыки в соборе Св. Штефана, 12 ноября 2019 г.;
  • концерт украинских исполнителей в Золотом зале Musikverein (венской филармонии) 11 декабря 2019г.

При этом в МИД уточнили, что соорганизаторами провозглашенного года украинской культуры в Австрии с украинской стороны является МИД Украины (Посольство Украины в Республике Австрия), Украинский институт, Министерство культуры Украины, Госкино и Украинский институт книги.

Напомним, в Австрии провозгласили 2019-й годом украинской культуры, чего Украина добивалась несколько лет подряд.

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