МЗС витратить 42 тис. доларів на заходи до року України в Австрії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Цього року в бюджеті зовнішньополітичного відомства України передбачено 42 тисячі доларів на заходи з нагоди проголошення року України в Австрії. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України у відповідь на запит кореспондента УНН.
"На 2019 рік на потреби Посольства України в Республіці Австрія для проведення іміджевих заходів передбачено 42 тисяч доларів США", - зазначили у МЗС.
На ці кошти, як зазначили у Міністерстві, у рамках року української культури в Австрії Посольство України запланувало:
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- вечір, присвячений Вільгельму фон Габсбургу (Василю Вишиваному), 31 січня 2019 р.;
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- участь у фотовиставці FotoWien, березень 2019 р.,
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- великий концерт української музики в зальцбурзькому "Моцартеумі", 23 квітня 2019 р.;
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- концерти гуртів "Дах Дотерс" та "Даха Браха" у містах Відень, Лінц та Інсбрук;
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- Дні українського кіно у Відні (орієнтовно травень 2019 р.);
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- Vienna Fashion Week, вересень 2019 р.;
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- експонування стенду України на віденському книжковому ярмарку, листопад 2019 р.;
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- літературний фестиваль "Україна" в м. Інсбрук, осінь 2019 р.;
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- концерт духовної музики у соборі Св. Штефана, 12 листопада 2019 р.;
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- концерт українських виконавців у Золотому залі Musikverein (віденській філармонії) 11 грудня 2019 р.
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При цьому, у МЗС уточнили, що співорганізаторами проголошеного року української культури в Австрії з українського боку є МЗС України (Посольство України в Республіці Австрія), Український інститут, Міністерство культури України, Держкіно та Український інститут книги.
Нагадаємо, в Австрії проголосили 2019-й роком української культури, чого Україна добивалася кілька років поспіль.