МЗС витратить 42 тис. доларів на заходи до року України в Австрії

"На 2019 рік на потреби Посольства України в Республіці Австрія для проведення іміджевих заходів передбачено 42 тисяч доларів США", - зазначили у МЗС.

На ці кошти, як зазначили у Міністерстві, у рамках року української культури в Австрії Посольство України запланувало:



вечір, присвячений Вільгельму фон Габсбургу (Василю Вишиваному), 31 січня 2019 р.;



участь у фотовиставці FotoWien, березень 2019 р.,



великий концерт української музики в зальцбурзькому "Моцартеумі", 23 квітня 2019 р.;



концерти гуртів "Дах Дотерс" та "Даха Браха" у містах Відень, Лінц та Інсбрук;



Дні українського кіно у Відні (орієнтовно травень 2019 р.);



Vienna Fashion Week, вересень 2019 р.;



експонування стенду України на віденському книжковому ярмарку, листопад 2019 р.;



літературний фестиваль "Україна" в м. Інсбрук, осінь 2019 р.;



концерт духовної музики у соборі Св. Штефана, 12 листопада 2019 р.;



концерт українських виконавців у Золотому залі Musikverein (віденській філармонії) 11 грудня 2019 р.



При цьому, у МЗС уточнили, що співорганізаторами проголошеного року української культури в Австрії з українського боку є МЗС України (Посольство України в Республіці Австрія), Український інститут, Міністерство культури України, Держкіно та Український інститут книги.

Нагадаємо, в Австрії проголосили 2019-й роком української культури, чого Україна добивалася кілька років поспіль.