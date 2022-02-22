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МИД отозвало в Украину временного поверенного в России

МИД отозвало в Украину временного поверенного в России

Киев • УНН

 • 100079 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Министерство иностранных прав отозвало для консультаций временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД, пишет УНН.

Цитата

“Министерство иностранных дел Украины сообщает, что в связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений о признании "независимости" созданных ею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины - так называемых "Луганской Народной Республики" и "Донецкой Народной Республики", временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило был вызван в Украину для проведения консультаций”, - говорится в заявлении.

Контекст

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "поддержания мира".

Реагируя на такое решение, ряд западных дипломатий объявил о намерении ввести санкции против Российской Федерации. В частности, министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Лондон введет новые санкции против России.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Париже также сообщил, что Европейский Союз во вторник, 22 февраля, примет решение о первые санкции против России после признания Москвой "Л/ДНР" на востоке Украины.

Министр иностранных дел Украины считает, что сейчас пришло время для введения жестких санкций против Российской Федерации за ее противоправное решение о “признании” так называемых “Л/ДНР”.

Добавим

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит запрос Министерства иностранных дел относительно разрыва дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией.

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