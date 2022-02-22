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МЗС відкликало до України тимчасового повіреного в Росії

МЗС відкликало до України тимчасового повіреного в Росії

Київ • УНН

 • 100083 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Міністерство закордонних прав відкликало для консультацій тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації. Про це йдеться в заяві пресслужби МЗС, пише УНН.

Цитата

“Міністерство закордонних справ України повідомляє, що у зв’язку з ухваленням керівництвом Російської Федерації протиправних рішень щодо визнання "незалежності" створених нею квазі-утворень на тимчасово окупованих територіях України – так званих "Луганської Народної Республіки" та "Донецької Народної Республіки", тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило був викликаний в Україну для проведення консультацій”, - ідеться в заяві.

Контекст

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "підтримання миру".

Реагуючи на таке рішення, низка західних дипломатій оголосила про намір запровадити санкції проти Російської Федерації. Зокрема, міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що Лондон введе нові санкції проти Росії.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель у Парижі також повідомив, що Європейський Союз у вівторок, 22 лютого, ухвалить рішення про перші санкції проти Росії після визнання Москвою "Л/ДНР" на сході України.

Міністр закордонних справ України вважає, що наразі настав час для введення жорстких санкцій проти Російської Федерації за її протиправне рішення про “визнання” так званих “Л/ДНР”.

Додамо

Сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що розгляне запит Міністерства закордонних справ щодо розриву дипломатичних відносин між Україною і Російською Федерацією.

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