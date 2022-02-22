Кулеба про російське визнання “Л/ДНР”: час для введення жорстких санкцій проти РФ настав
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Настав час для введення жорстких санкцій проти Російської Федерації за її протиправне рішення про так зване “визнання” так званих “Л/ДНР”. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відеозверненні з Вашингтона, пише УНН.
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“Ми зараз зосереджені на ключовому. Ми працюємо над ухваленням рішень задля стримування Росії. Я сьогодні провів кілька телефонних розмов з держсекретарем США, міністрами закордонних справ Канади, Великої Британії, главою дипломатії ЄС. Ключова тема — санкції. Зараз головне питання — коли та які санкції проти РФ будуть застосовані. Наша позиція чітка — потрібно застосовувати санкції проти Росії, час настав”, — сказав міністр.
Деталі
З його слів, наразі Україна веде інтенсивну дипломатичну роботу над скликанням міжнародних переговорних форматів, засідань та самітів, а також використання усіх міжнародних механізмів для стримування Росії.
Кулеба додав, що в української сторони є розуміння, що Росія намагається провокувати Україну. Натомість Україна проявляє мудрість та витримку, щоб запобігти розгортанню збройного протистояння.
Контекст
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".
Реагуючи на таке рішення, низка західних дипломатій заявила про намір запровадити санкції проти Російської Федерації. Так, зокрема, міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що Лондон запровадинь нові санкції проти Росії.
Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель у Парижі також повідомив, що Європейський Союз у вівторок, 22 лютого, ухвалить рішення про перші санкції проти Росії після визнання Москвою “Л/ДНР” на сході України.
США уже ввели перші санкції.