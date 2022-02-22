Кулеба про російське визнання “Л/ДНР”: час для введення жорстких санкцій проти РФ настав

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Настав час для введення жорстких санкцій проти Російської Федерації за її протиправне рішення про так зване “визнання” так званих “Л/ДНР”. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відеозверненні з Вашингтона, пише УНН.