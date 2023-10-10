МИД: в Израиле разыскали еще 7 украинцев, информация о жертвах не изменилась
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. На юге Израиля за минувшие сутки удалось разыскать еще семерых украинцев, которые считались пропавшими. Об этом сообщил в эфире телемарафона во вторник спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет УНН.
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"За минувшие сутки украинские дипломаты разыскали 7 украинцев на юге страны, которые до этого считались пропавшими. Сейчас они находятся в безопасности. Также наше посольство помогло 6 семьям найти временное жилье в Израиле", - сказал Николенко.
Спасенному накануне мальчику предоставляется лечение, психологическая поддержка, и "готовится его возвращение в Украину, к своим родственникам".
"Что касается украинцев, погибших или пострадавших, мы имеем подтвержденную информацию о двух украинках, мы сообщали об этом ранее. Ситуация больше не изменилась. Да, мы имеем информацию о возможной гибели еще трех украинцев, двух - на территории Израиля, один - в секторе Газа, но эта информация пока не подтверждена. О других случаях пострадавших украинцев информация пока не поступала", - отметил спикер МИД.
Напомним
За трое суток оперативный штаб МИД Украины обработал более 700 обращений от украинцев, находящихся в Израиле. 300 граждан испытывают трудности с выездом из страны, еще 150 хотят уехать из сектора Газа.