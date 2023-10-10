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МЗС: в Ізраїлі розшукали ще 7 українців, інформація про жертв не змінилася

МЗС: в Ізраїлі розшукали ще 7 українців, інформація про жертв не змінилася

Київ • УНН

 • 452831 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. На півдні Ізраїля за минулу добу вдалося розшукати ще сімох українців, які вважалися зниклими. Про це повідомив в ефірі телемарафону у вівторок речник МЗС України Олег Ніколенко, пише УНН.

Цитата

"За минулу добу українські дипломати розшукали 7 українців на півдні країни, які до цього вважалися зниклими. Зараз вони перебувають у безпеці. Також наше посольство допомогло 6 родинам знайти тимчасове житло в Ізраїлі", - сказав Ніколенко.

Врятованому напередодні хлопчику надається лікування, психологічна підтримка, і "готується його повернення до України, до своїх родичів".

"Що стосується українців, загиблих чи постраждалих, ми маємо підтверджену інформацію про двох українок, ми повідомляли про це раніше. Ситуація більше не змінилася. Так, ми маємо інформацію про можливу загибель ще трьох українців, двох - на території Ізраїлю, один - у секторі Газа, але ця інформація наразі не підтверджена. Про інші випадки постраждалих українців інформація наразі не надходила", - зазначив речник МЗС.

Нагадаємо

За три доби оперативний штаб МЗС України опрацював понад 700 звернень від українців, які перебувають в Ізраїлі. 300 громадян мають труднощі з виїздом з країни, ще 150 хочуть виїхати з сектору Газа.

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