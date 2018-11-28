МИД Украины заявил об опасной тенденции в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Нарушение Россией международного права против Украины превратилось в опасную тенденцию. Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, комментируя обыски силовиков у крымской активистки Галины Балабан утром в среду, передает УНН.
"Нарушение Россией международного права против Украины превратилось в опасную тенденцию: у Галины Балабан, украинской общественной активистки в Крыму, был совершен рейд российскими "правоохранителями" - конфисковано персональный компьютер и телефон", - написала Зеленко.
Отметим, 28 ноября в Крыму сообщают о следственных действиях в доме активистки Украинского культурного центра.
Как информирует сообщество "Крымская солидарность", после обысков у активистки изъяли всю технику и отпустили. Все действия силовики провели без присутствия адвоката.