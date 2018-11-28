МЗС України заявило про небезпечну тенденцію в Криму

"Порушення Росією міжнародного права проти України перетворилося на небезпечну тенденцію: у Галини Балабан, української громадської активістки у Криму, було здійснено рейд російськими "правоохоронцями" - конфісковано персональний комп'ютер і телефон", - написала Зеленко.

Зазначимо, 28 листопада у Криму повідомляють про слідчі дії в будинку активістки Українського культурного центру.

Як інформує співтовариство "Кримська солідарність", після обшуків у активістки Українського культурного центру вилучили всю техніку і відпустили. Всі дії силовики провели без присутності адвоката.